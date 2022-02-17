Через Яблунецький перевал – новою дорогою: на Закарпатті завершується «Велике будівництво» мальовничої траси

За повідомленням Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, на фінішну пряму вийшло оновлення автодороги Н-09 Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ-Львів, яку ремонтують за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

З 208 км цієї дороги на Закарпатті залишилося оновити лише два кілометри.

Дорога Н-09 проходить в тому числі через мальовничий Яблунецький перевал, який розташований на висоті 931 м над рівнем моря і межує з Рахівським (Закарпаття) та Надвірнянським (Івано-Франківщина) районами. Перевал ще називають Татарським або Беркутом.

«На самому перевалі облаштовано оглядовий майданчик, з якого у хорошу погоду видно частину Свидовецького масиву та гору Близницю, а також гірські вершини Говерли та Петроса. А ще траса Н-09 веде до Драгобрату – найвисокогірнішого курорту України. Він приваблює лижників та сноубордистів тим, що сніг тут тримається найдовше – аж до квітня», - йдеться у повідомленні Служби автомобільних доріг.

Відомство називає цей маршрут «наймальовничішим» та «флагманським», оскільки він сполучає три області – Закарпатську, Львівську та Івано-Франківську.

Як зазначав координатор програми «Велике будівництво», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, в цілому до 2024 року в Україні буде побудовано або відремонтовано 24 тисячі км доріг. Станом на зараз відремонтовано уже 14 тисяч км. А в планах програми на цей рік – 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.