Через яку область російські ДРГ намагаються прорватися до України: відповіли прикордонники

Раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась.
Противник найбільш активно намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) у Сумській області.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу у четвер, 2 травня.
За його словами, раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась.
"Найбільш активним напрямком, де противник продовжує застосовувати свої ДРГ, залишається Сумська область. Раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась. По Чернігівщині також активності ворожих ДРГ не фіксується. А от Сумська область для них пріоритетна", - розповів він.
Він додав, що по кілька ворожих ДРГ протягом тижня фіксують у Сумській області.
Нагадаємо, упродовж минулого тижня були зафіксовані спроби ворожих ДРГ проникнути на Харківщину. Що про це відомо - читайте ТУТ.
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