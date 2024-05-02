Через яку область російські ДРГ намагаються прорватися до України: відповіли прикордонники

Раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась.

Противник найбільш активно намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) у Сумській області.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу у четвер, 2 травня.

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За його словами, раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась.

"Найбільш активним напрямком, де противник продовжує застосовувати свої ДРГ, залишається Сумська область. Раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась. По Чернігівщині також активності ворожих ДРГ не фіксується. А от Сумська область для них пріоритетна", - розповів він.

Він додав, що по кілька ворожих ДРГ протягом тижня фіксують у Сумській області.

Нагадаємо, упродовж минулого тижня були зафіксовані спроби ворожих ДРГ проникнути на Харківщину. Що про це відомо - читайте ТУТ.

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