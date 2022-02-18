Словенія надасть Україні техніку подвійного призначення через загострення ситуації

Словенія надасть Україні спальні мішки, черевики, дизель-генератори та рукавички.

Уряд Словенії передасть Збройним силам України техніку подвійного призначення на тлі загострення ситуації довкола України через ескалацію конфлікту з боку РФ.

Про це повідомив міністр оборони Словенії Матей Тонін, передає Балканський оглядач.

"Наразі Словенія не планує надсилати летальну зброю до України, але ми надішлемо техніку подвійного призначення", - повідомив міністр оборони країни Матей Тонін. Він наголосив, що уряд Словенії реагував на побажання України, яка не просила у неї летальної зброї, тому нададуть техніку подвійного призначення.

За словами міністра, на першому етапі Словенія надасть Україні спальні мішки, черевики, дизель-генератори та рукавички. Орієнтовна вартість пакета першої військової допомоги становить 62 тис. євро.

Нагадаємо, в Міноборони США сподіваються надати військову допомогу Україні через наземну доставку, щоб допомогти Києву з опором усередині країни у разі вторгнення Росії.

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