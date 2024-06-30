Через загрозу балістики у низці областей оголошували повітряну тривогу

Пізніше повітряна тривога була скасована.

В ніч проти 30 червня у низці областей на сході та півночі України була оголошувалась повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Харківська Сумська, Полтавська, Дніпропетровська область — загроза застосування балістичного озброєння!" - повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунали вибухи.

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