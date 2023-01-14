Через загрозу ракетних ударів в Україні почалися відключення світла: що відомо

Укладені графіки можуть не діяти.

Наразі існує загроза нових ракетних атак армії РФ по Україні. Саме через це у регіонах попереджають про можливі відключення електроенергії. В деякмх областях вже почали вимикати електрику поза графіками.

ТСН.ua зібрав, що повідомляє місцева влада у різних областях,

В Одесі та області вже ввели екстрені відключення світла. Укладені на суботу графіки вже не діють, повідомили у ДТЕК "Одеські електромережі".

Також у Києві та Київській області застосовуються екстрені відключення світла. "Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - наголошують у ДТЕК.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль наголошує, що через ракетну загрозу важливо розвантажити енергоспоживання в регіоні.

"Можливі позапланові відключення електропостачання. Прошу всіх знизити споживання електричної енергії просто зараз", - наголосив він.

Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко просить мешканців відключити усі зайві електроприлади. "Будьте готові до екстрених відключень електрики", - наголосив.

Своєю чергою, мер Житомира попередив, що у місті може бути припинене електропостачання. "Прохання запастися водою, зробити те, що потрібно, поки дозволяє час, і обов’язково пройти до укриттів", - просить Сергій Сухомлин.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій також закликає людей не ігнорувати "тривгу". "За відсутності світла ви можете скористатися Пунктами Незламності", - наголосив.

Ракетна загроза

Після ранкової атаки 14 січня Російська Федерація збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі. Відомо вже про 20 ракет.

Заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк попередив, що у суботу Росія може завдати масованого удару з повітря.

До слова, під час ранкової атаки у Києві із запізненням пролунала повітряна тривога через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел. Ракети летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії, повідомив Юрій Ігнат.

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