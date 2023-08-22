Через загрозу ударних БпЛА повітряну тривогу оголосили на південно-східному напрямку

Моніторингові канали повідомляють про рух невстановлених БпЛА в сторону Дніпра.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу застосування ворогом дронів-камікадзе з південно-східного напрямку.

Відповідна інформація була оприлюднена у Telegram-каналі ПС.

"Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!", - йдеться у повідомленні.

Перед цим повітряна тривога оголошувалась у Сумській та Чернігівській областях через перебування у повітряному просторі над регіонами БпЛА невстановленого типу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська терористична армія в понеділок, 21 серпня, атакувала Україну іранським дроном Shahed. На Чернігівщині ворожий безпілотник поцілив у цивільний об‘єкт.

Крім того, ми раніше інформували, що СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові.

Читайте також: