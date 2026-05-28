Через загрозу атак РФ посольство Індії випустило термінове попередження — що в заяві

Посольство Індії / © kyivmaps.com

Посольство Індії в Україні опублікувало попередження для своїх громадян через загрозу масованих атак РФ найближчими днями.

Відповідне повідомлення з’явилося 26 травня на офіційному сайті дипломатичної установи.

У диппредставництві закликали індійців, які перебувають в Україні, зберігати пильність та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«З огляду на розвиток ситуації найближчими днями громадянам Індії рекомендується зберігати пильність та суворо дотримуватися протоколів безпеки, виданих місцевими органами влади», — йдеться у заяві посольства.

Особливу увагу звернули на необхідність дотримання всіх рекомендацій української влади щодо безпеки.

Попередження іноземного посольства з’явилося на тлі повідомлень про можливу підготовку Росією нових масованих ударів по території України. Останніми днями РФ регулярно атакує українські міста дронами та ракетами, а повітряні тривоги оголошують у більшості регіонів країни.

Нагадаємо, раніше посольство США відреагувало на інформацію про свій виїзд з Києва, про який перед цим повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Вона зробила заяву про виїзд посольства США з України.

Тим часом Кремль зробив нову заяву про удари по Києву і поскаржився на США.

