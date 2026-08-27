Через загрозу балістики затримуються поїзди: який бонус запровадила Укрзалізниця

Реклама

Через загрозу балістичних ударів та атак реактивних «Шахедів» в Україні — суттєві зміщення в графіку руху поїздів. У зв’язку з цим «Укрзалізниця» зробила всі платні зали очікування на вокзалах країни безкоштовними для пасажирів до ранку п’ятниці.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Реклама

Залізничники операційно працюють над відновленням безпечного руху та графіка поїздів. Усі вокзали залишаються відкритими для громадян.

Реклама

«Усі платні зали очікування на вокзалах доступні безкоштовно для всіх пасажирів, зокрема для родин із дітьми, людей старшого віку та кожного, хто вимушений чекати на свій поїзд», — запевнили у компанії.

Крім того, для пасажирів доступні вода та чай, а також працюють «Пункти незламності», де можна зарядити ґаджети та перечекати вимушене очікування.

«У складні моменти ми не залишаємо пасажирів сам на сам із ситуацією: залізниця продовжує працювати та робить усе можливе, щоб кожен дістався місця призначення безпечно», — підсумували в УЗ.

Нагадаємо, що Росія від ночі 27 серпня атакує Київ дронами та балістичними ракетами.

Реклама

Через масовану атаку РФ десятки поїздів затримуються: найбільше — на 15 годин

Також ми писали, що цієї ночі під основним ударом перебували Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя.

Новини партнерів