1894
1 хв

Через загрозу обстрілів в одному з міст України посилюють заходи безпеки в школах

В Одесі рекомендують батькам слідкувати, щоб діти не перебували на вулиці.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Одеса

В Одесі у зв’язку з інформацією про можливі пуски «шахедів» та потенційну загрозу обстрілу міський Департамент науки та освіти закликав керівників шкіл утриматися від проведення запланованих екскурсій містом з учнями.

Про це повідомили в Одеській міськраді у Telegram.

«Також звертаємося до батьків, уважно поставитися до потенційної небезпеки та простежити, щоб діти не перебували на відкритому просторі після занять», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Вночі проти 7 вересня російські військов масовано атакувала Одесу БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждали три людини.

1894
