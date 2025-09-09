Через загрозу обстрілів в одному з міст України посилюють заходи безпеки в школах

Одеса

В Одесі у зв’язку з інформацією про можливі пуски «шахедів» та потенційну загрозу обстрілу міський Департамент науки та освіти закликав керівників шкіл утриматися від проведення запланованих екскурсій містом з учнями.

Про це повідомили в Одеській міськраді у Telegram.

«Також звертаємося до батьків, уважно поставитися до потенційної небезпеки та простежити, щоб діти не перебували на відкритому просторі після занять», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Вночі проти 7 вересня російські військов масовано атакувала Одесу БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждали три людини.