Через загрозу удару ускладнений рух низки поїздів на одному з напрямків

Поїзд / © Укрзалізниця

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

«Укрзалізниця» 23 жовтня заявила про ускладнення руху низки поїздів на Сумському напрямку через загрозу повітряного удару. Довелося призупинити, затримати та змінити маршрути кількох поїздів.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Через російський обстріл на Сумщині пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. Двох працівників локомотивної бригади госпіталізували для обстеження.

Реклама

На окремих ділянках Сумщини у контактній мережі немає напруги.

До покращення ситуації з безпекою призупинено рух поїздів №144 Рахів — Суми та №787 Терещенська — Київ. Про час затримання повідомлять додатково.

На невизначений час на відправлення затримується приміський поїзд №6888 Суми — Лебединська. Рух відновлять, щойно дозволятиме ситуація.

Змінені маршрути приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми — Тростянець-Смородине (замість Ворожба — Тростянець-Смородине).

Реклама

У регіоні застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затриманнями.

«Укрзалізниця» також поінформувала про ситуацію щодо Дніпропетровської та Харківської областей. Через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримання орієнтовно до півтори години.

Компанія закликала стежити за оновленнями на її офіційних каналах.

Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня російські війська вдарили дроном по залізничній станції в Сумах. Внаслідок влучання постраждали двоє працівників залізниці.