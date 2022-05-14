Через замінування російськими військами заблоковано судноплавство в Чорному морі

Судноплавство в Чорному морі заблоковане.

Ситуація навколо порту в Одесі складна. Адже через військову агресію, а аткож замінування моря російськими військами судноплавство не праюцює.

Про це повідомив в.о. заступника Одеського міського голови Олег Бриндак.

"Ситуація навколо порту, звичайно, завдає шкоди не лише Одесі та Україні, а й всій світовій спільноті - через продовольчу кризу", - наголосив представник мерії.

Бриндак також наголосив, що окупанти держави-агресорки не залишили планів оточити Одесу. Саме з цим пов'язана атака по об'єктах інфраструктури. Зокрема, ціль ворога - транспортна система, аби зашкодити перевезенню гуманітарної допомоги та евакуації людей.

"Це також і психологічний тиск, тому що удари по цивільним об’єктам, ракетні обстріли, які відбуваються протягом останнього часу, безумовно, мають на меті саме моральний тиск, щоб якимось чином послабити нашу оборону", - наголосив Олег Бриндак.

Нагамаємо, мер Одеси Геннадій Труханов заявляв, що російські окупанти намагалися оточити, а потім захопити Одесу від початку війни. Протягом останньго часу зросла кількість ракетних ударів по місту. Втім, у цьому немає нічого дивного, переконаний мер.

Читайте також: