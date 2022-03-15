Через збройну агресію РФ в Україні загинули 97 дітей, понад сотню отримали поранення - Офіс генпрокурора

Щодня під обстрілами гине щонайменше 5 дітей.

В Україні з початку російського вторгнення станом на ранок 15 березня загинули 97 дітей та ще понад 100 отримали поранення. Щодня під обстрілами гине щонайменше 5 дітей.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.

Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 400 закладів освіти, 59 з них зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій - 119, Харківській – 50, Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21 та у м. Києві - 24. Обстріляно 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів.

Нагадаємо, що кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу телевежі в селищі Антопіль Рівненської області зросла до 19 осіб. Усі вони - працівники телевежі. Про це 15 березня в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. За його словами, "випадкових людей там точно не було"