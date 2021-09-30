Через зіткнення авто ледь не розірвало: подробиці моторошної ДТП у Польщі, в якій загинуло троє українців

Через зіткнення авто ледь не розірвало: подробиці моторошної ДТП у Польщі, в якій загинуло троє українців

Чоловік, який вижив у автотрощі в тяжкому стані.

Моторошна ДТП з українцями в Польщі. Троє наших співвітчизників загинули, ще один потрапив до лікарні. Авто, в якому вони прямували з Вроцлава до Катовиць розірвало навпіл.

Про це 30 вересня йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

У шпиталі за життя українця, який теж знаходився у автівці, змагаються лікарі. Він у важкому стані, йому 25 років.

Трагедія сталася вчора увечері, неподалік від міста Лодзь. Четверо українців їхали з Вроцлава в Катовіце. В місцевості Жгув сталася аварія. Водій не впорався з керуванням.

"BMW з чотирма людьми всередині врізалося в світлофор. Троє українців, на жаль, загинули. А ще одного чоловіка транспортували до лікарні", - сказав речник рятувальної служби Сильвестр Норвинський.

"Ми їхали повільно, чекали зеленого світла. Довкола все було спокійно. І тут одна автівка рвонула вперед. Я й оком не змигнув, як сталося непоправне", - каже очевидець ДТП.

Загиблим, а це два чоловіки і жінка по 23-25 років. В Інтернеті свідки аварії пишуть, що не бачили такої страшної аварії та звертають увагу на те, автівка їхала на дуже високій швидкості. Можливо саме тому її ледь не розірвало після зіткнення на дві частини. Доки не приїхали рятувальники, українцям намагалися допомогти інші водії, але частини автомобілю були настільки стиснуті, що без спецобладнання витягти людей не вдалося. Поліція Польщі розпочала розслідування за цією справою.

Новини світу: у Польщі сталася моторошна ДТП з українцями – троє людей загинуло, ще один - у лікарні

Нагадаємо, в автомобілі на польській реєстрації їхали четверо громадян України, які проживали у Вроцлаві.

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