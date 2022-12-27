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Через значні втрати РФ на Луганщині серед окупантів збільшилась кількість дезертирів - Генштаб

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Через значні втрати РФ на Луганщині серед окупантів збільшилась кількість дезертирів - Генштаб

Російські військові втікають зі своїх позицій на Луганщині.

У звʼязку зі значними втратами особового складу у Луганській області збільшилась кількість випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Міноборони України 27 грудня.

Аби втримати контроль над ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляи, що серез значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі.

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Дата публікації
Перегляди
495
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