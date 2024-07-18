Через знеструмлення українці повертаються до засобу зв`язку 19 сторіччя: що відомо

Як з'ясував ТСН.ua, зараз не рідкістю в продажі стали стаціонарні телефонні апарати

Через часті та тривалі відключення електроенергії, та, як наслідок – відсутності мобільного зв`язку, певна кількість українців вирішила не відмовлятись від старих технологій, продовжуючи користуватись стаціонарним телефонним зв`язком. Як відомо, такий вид телефонії не залежить від наявності електроживлення.

Про таку тенденцію розповіли в "Укртелеком".

"Загалом, в Україні кількість відключень зменшилася в обох сегментах: і серед населення, і серед бізнес-споживачів, юридичних осіб", – повідомили ТСН.ua зв'язківці.

Крім того, як зазначає надавач послуг стаціонарного зв`язку, як і у всьому світі, в Україні ринок фіксованих голосових послуг спадає не перший рік.

"Йде заміщення послугами мобільного зв'язку. Отже, населення ще активніше мігрує в мобільний звязок для побутових потреб", – зазначають звязківці цієї компанії.

Як з'ясував ТСН.ua, зараз не рідкістю в продажі стали стаціонарні телефонні апарати – інтернет-магазини звітують, що бюджетний варіант коштує близько 950 грн.

Нагадаємо, що в Україні скасували відключення світла у частині населених пунктів.

Читайте також:

Ситуація зі світлом жахлива! Відключень буде більше! Обладнання виходить з ладу!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.