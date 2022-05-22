"Черга на АЗС! Нас не здолати!": Водіям влаштували імпровізований концерт у Хмельницькій області (відео)

"Черга на АЗС! Нас не здолати!": Водіям влаштували імпровізований концерт у Хмельницькій області (відео)

У Хмельницькій області люди в черзі по пальне на АЗС вирішили розважити себе в очікуванні на заправлення. Так, вони влаштували невеличкий концерт на території автозаправки.

Жителі Хмельницької області теж потерпають через брак пального і актуальну інформацію про його наявність та черги на АЗС дізнаються через спеціально створені телеграм-канали.

В одній з таких спільнот водії щодня обмінюються здебільшого інформацією про те, чи є пальне на заправці, чи немає, і наскільки велика черга.

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Ті ж, хто таки прибуває на АЗС по пальне, розважають себе та оточення, як можуть. Наприклад, співають пісні. Один з таких відеозаписів з автозаправки поширили у соцмережах.

"Черга на АЗС! Нас не здолати!" – написала в тексті до відео його авторка, хмельничанка Ірина.

На кадрах зафіксовано, як чоловік та жінка під акомпанемент баяну виконують пісню "Ой, у лузі".

Черга на АЗС! Нас не здолати! Опубліковано Іриною Шепель Субота, 21 травня 2022 р.

Нагадаємо, з наступного тижня до України почне надходити польське пальне. Очікується, що ціна на дизельне пальне не перевищуватиме 58 грн/л, а бензину – 52 грн.

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