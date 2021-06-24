Черга розписана на два тижні: у Рівному стоматологиня, яка лупцювала дітей, продовжує працювати

За словами правоохоронців, скандальна дантистка працює законно, адже досі має ліцензію.
Скандальна дантистка з Рівного, яка лупцювала дітей просто у стоматологічному кріслі, продовжує приймати пацієнтів. Черга до неї розписана на два тижні наперед.
Про це інформує місцеве видання "Четверта влада".
Стоматологині повідомила журналістам по телефону, що найближча вільна дата для прийому — 2 липня.
У прокуратурі Рівненської області пояснили, що жінка працює законно і має на це право. У неї є ліцензія, тому суд не може заборонити дантистці працювати.
"Суд, в межах вказаної кваліфікації, не міг заборонити їй працювати. І щодо ліцензії: була перевірка і в лікарки з нею все добре", — розповіла речниця Рівненської обласної прокуратури Оксана Жужельська.
Наразі жінку обвинувачують у нанесенні побоїв та умисних легких тілесних ушкоджень пацієнтам (частина 1 статті 125, частина 1 статті 126 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, що у лютому 2021 року Мережу обурило відео, лікарка-стоматологиня шарпала і лупцювала дітей та била їх головою об кушетку.
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