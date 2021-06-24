Черга розписана на два тижні: у Рівному стоматологиня, яка лупцювала дітей, продовжує працювати

Черга розписана на два тижні: у Рівному стоматологиня, яка лупцювала дітей, продовжує працювати

За словами правоохоронців, скандальна дантистка працює законно, адже досі має ліцензію.

Скандальна дантистка з Рівного, яка лупцювала дітей просто у стоматологічному кріслі, продовжує приймати пацієнтів. Черга до неї розписана на два тижні наперед.

Про це інформує місцеве видання "Четверта влада".

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Стоматологині повідомила журналістам по телефону, що найближча вільна дата для прийому — 2 липня.

У прокуратурі Рівненської області пояснили, що жінка працює законно і має на це право. У неї є ліцензія, тому суд не може заборонити дантистці працювати.

"Суд, в межах вказаної кваліфікації, не міг заборонити їй працювати. І щодо ліцензії: була перевірка і в лікарки з нею все добре", — розповіла речниця Рівненської обласної прокуратури Оксана Жужельська.

Наразі жінку обвинувачують у нанесенні побоїв та умисних легких тілесних ушкоджень пацієнтам (частина 1 статті 125, частина 1 статті 126 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що у лютому 2021 року Мережу обурило відео, лікарка-стоматологиня шарпала і лупцювала дітей та била їх головою об кушетку.

Чи мають мама чи тато бути поряд із дитиною та як розпізнати надійного стоматолога для малечі, розповіли у сюжеті "Сніданку з 1+1".

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