"Черга в пекло стала трохи довшою": ЗСУ показали, як знищили ще один танк окупантів (відео)

Після завданого удару танк армії РФ потужно спалахнув.
Українські військові знищили черговий танк російських військових.
Відповідне відео опублікували сьогодні, 24 березня, в пресслужбі Міністерства оборони України.
Кадри датовані 23 березня, тож, ймовірно, саме у цей день війська РФ втратили ще одну одиницю своєї військової техніки.
"З рубрики #єТАНЧИК. Свіженьке. Насолоджуйтесь. Черга в пекло стала трохи довшою", - підписали ролик у Міноборони.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську захисники України знищили десантний корабель окупантів "Орськ", а також підбили ще три кораблі.