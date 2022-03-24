"Черга в пекло стала трохи довшою": ЗСУ показали, як знищили ще один танк окупантів (відео)

"Черга в пекло стала трохи довшою": ЗСУ показали, як знищили ще один танк окупантів (відео)

Після завданого удару танк армії РФ потужно спалахнув.

Українські військові знищили черговий танк російських військових.

Відповідне відео опублікували сьогодні, 24 березня, в пресслужбі Міністерства оборони України.

Кадри датовані 23 березня, тож, ймовірно, саме у цей день війська РФ втратили ще одну одиницю своєї військової техніки.

"З рубрики #єТАНЧИК. Свіженьке. Насолоджуйтесь. Черга в пекло стала трохи довшою", - підписали ролик у Міноборони.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську захисники України знищили десантний корабель окупантів "Орськ", а також підбили ще три кораблі.