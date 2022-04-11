Черги і ситуація на західних кордонах України: скільки людей виїхали за добу

Черги і ситуація на західних кордонах України: скільки людей виїхали за добу

Тепер прикордонники в окремих випадках можуть враховувати, чи велися бойові дії, чи працюють ЦНАПи та інші державні установи в регіоні, з якого прямує людина і намагається виїхати за кордон.

З України минулої доби виїхали майже 39 тисяч осіб. Понад 27 тисяч з них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта поїхали до інших країн-членів ЄС та Молдови.

Про це сьогодні, 11 квітня, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Загалом за добу 10 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 70 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів.

Водночас прибули до України за минулу добу понад 31 тисяча осіб, 27 тисяч з яких – українці. Крім того, оформлено понад 460 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Станом на 12:00 год. 11 квітня черг на виїзді з України немає, лише на українсько-словацькій ділянці на пункті пропуску "Ужгород" стоять 20 авто.

Також прикордонники нагадали, що пропуск осіб через державний кордон здійснюється за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

"Водночас у виключних випадках, прикордонники можуть приймати окремі рішення щодо пропуску осіб, які їдуть за кордон з гуманітарною метою в пошуках захисту від російської агресії. Чим більше документів, виданих державними органами України, така особа зможе показати під час паспортного контролю, тим легше можна прийняти рішення щодо її пропуску. Також прикордонники можуть враховувати, чи велися бойові дії, чи працюють ЦНАПи та інші державні установи в регіоні, з якого прямує людина", - йдеться у повідомленні.

Також в ДПСУ зазначили, що у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також інші документи для підтвердження.

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