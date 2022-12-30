Черги на кордонах: на яких пунктах пропусків скупчилися автомобілі та автобуси

Найкраща ситуація на виїзд до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Станом на ранок п'ятниці 30 грудня, на українських кордонах виникли невеликі черги з автомобілів та автобусів. Найбільші скупчення на пунктах пропуску з Польщею.
Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.
Республіка Польща:
- "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 135 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" - 35 л/а, 11 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" - 35 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 20 л/а, 9 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 30 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" - 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 20 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина:
- "Тиса" - 45 л/а, 1 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Дякове" - 0 л/а, (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 в/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т).
Республіка Молдова:
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, минулого тижня на кордонах виникли великі черги з автомобілів та автобусів. На українсько-польському кордоні тимчасово призупинили оформлення вантажівок та автобусів через збої в роботі системи "Шлях".
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