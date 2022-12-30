Черги на кордонах: на яких пунктах пропусків скупчилися автомобілі та автобуси

Найкраща ситуація на виїзд до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Станом на ранок п'ятниці 30 грудня, на українських кордонах виникли невеликі черги з автомобілів та автобусів. Найбільші скупчення на пунктах пропуску з Польщею.

Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

Республіка Польща:

"Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 135 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 35 л/а, 11 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 35 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 20 л/а, 9 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 30 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 20 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

"Тиса" - 45 л/а, 1 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" - 0 л/а, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 в/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т).

Республіка Молдова:

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, минулого тижня на кордонах виникли великі черги з автомобілів та автобусів. На українсько-польському кордоні тимчасово призупинили оформлення вантажівок та автобусів через збої в роботі системи "Шлях".

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