Черги на кордоні і ситуація на КПП: прикордонники розповіли, скільки людей виїхали з України за добу

Черги на кордоні і ситуація на КПП: прикордонники розповіли, скільки людей виїхали з України за добу

Для виїзду з України громадяни найчастіше обирають українсько-польський кордон.

Минулої доби з України виїхали понад 33 тисячі осіб. Майже 22 тисячі з них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта – через пункти пропуску у Закарпатській та Чернівецькій областях. Наразі на усіх вищевказаних напрямках черги пішоходів і транспортних засобів відсутні.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Згалом за добу 3 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 58 тисяч осіб та 13 тисяч транспортних засобів. Стосовно 2 квітня, то за цей день пасажиропотік на західній ділянці кордону зменшився майже на 10 тисяч подорожніх.

Водночас до України за минулу добу прибули понад 25 тисяч осіб, 22 тисяч з них – українці. Крім того, за цей період на кордоні було оформлено понад 390 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

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