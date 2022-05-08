Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Черги на кордоні: Козицький повідомив, що очікувати тим, хто везе до України гумдопомогу чи машину на розмитнення

Дата публікації
Перегляди
1639
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Черги на кордоні: Козицький повідомив, що очікувати тим, хто везе до України гумдопомогу чи машину на розмитнення

Фото: Держприкордонслужба

Щодо черг на в’їзд до України перед пунктами пропуску на Львівщині станом на 18:00.

Зі 6 квітня на ПП на в‘їзд до України почали утворюватися черги з охочих розмитнити та ввезти автомобілі. Це і досі впливає на пропускні операції.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

"Щодо черг на кордоні. Цей допис буде корисним як тим, хто везе в Україну гуманітарну допомогу, так і тим, хто – машину на розмитнення", – написав голова Львівської обласної військової адміністрації.

Черги на в’їзд перед пунктами пропуску на Львівщині станом на 18:00

  • ППр Угринів  – 200 легкових
  • ППр Рава – Руська – 230 вантажних, легкових немає
  • ППр Грушів – 460 легкових
  • ППр Краківець – 350 легкових та 520 вантажних
  • ППр Шегині – 570 легкових та 180 вантажних 
  • ППр Смільниця – 200 легкових 

Легкові машини майже усі чекають на розмитнення. 

За добу на одному ПП розмитнюють в середньому 50 легкових автівок.
 
У Раві-Руській черг з легкових автівок немає, бо там їх не пропускають.

Якщо на легкових машинах везуть гуманітарну допомогу, їх на кордоні намагаються пропускати поза чергою, якщо така можливість є.

У Краківці та у Шегинях пріоритет надають вантажним автомобілям, оскільки черга там одна. 

Фахівці Львівської митниці радять: якщо ви повертаєтесь з-за кордону і везете автівку на розмитнення, краще скористатися ПП в Угринові, Смільниці та Грушеві, оскільки там нема черг із вантажівок.

Якщо ж ви везете гуманітарну допомогу, краще повертатися в Україну через ПП у Раві-Руській та Краківці.

Як повідомлялося, внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову 3 травня були пошкоджені три електричні підстанції. За інформацією очільника Львівської області Максима Козицького, ракетні удари завдали стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95 або ж Ту-160. Росіяни випустили шість ракет по області, дві збила ППО.

Читайте також:

Наступна публікація