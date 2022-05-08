Черги на кордоні: Козицький повідомив, що очікувати тим, хто везе до України гумдопомогу чи машину на розмитнення

Черги на кордоні: Козицький повідомив, що очікувати тим, хто везе до України гумдопомогу чи машину на розмитнення

Щодо черг на в’їзд до України перед пунктами пропуску на Львівщині станом на 18:00.

Зі 6 квітня на ПП на в‘їзд до України почали утворюватися черги з охочих розмитнити та ввезти автомобілі. Це і досі впливає на пропускні операції.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

"Щодо черг на кордоні. Цей допис буде корисним як тим, хто везе в Україну гуманітарну допомогу, так і тим, хто – машину на розмитнення", – написав голова Львівської обласної військової адміністрації.

Черги на в’їзд перед пунктами пропуску на Львівщині станом на 18:00

ППр Угринів – 200 легкових

ППр Рава – Руська – 230 вантажних, легкових немає

ППр Грушів – 460 легкових

ППр Краківець – 350 легкових та 520 вантажних

ППр Шегині – 570 легкових та 180 вантажних

ППр Смільниця – 200 легкових

Легкові машини майже усі чекають на розмитнення.

За добу на одному ПП розмитнюють в середньому 50 легкових автівок.



У Раві-Руській черг з легкових автівок немає, бо там їх не пропускають.

Якщо на легкових машинах везуть гуманітарну допомогу, їх на кордоні намагаються пропускати поза чергою, якщо така можливість є.

У Краківці та у Шегинях пріоритет надають вантажним автомобілям, оскільки черга там одна.

Фахівці Львівської митниці радять: якщо ви повертаєтесь з-за кордону і везете автівку на розмитнення, краще скористатися ПП в Угринові, Смільниці та Грушеві, оскільки там нема черг із вантажівок.

Якщо ж ви везете гуманітарну допомогу, краще повертатися в Україну через ПП у Раві-Руській та Краківці.

Як повідомлялося, внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову 3 травня були пошкоджені три електричні підстанції. За інформацією очільника Львівської області Максима Козицького, ракетні удари завдали стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95 або ж Ту-160. Росіяни випустили шість ракет по області, дві збила ППО.

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