Черги на кордоні: Лубінець пояснив, чи не порушує посилення контролю права людей (відео)

Причина утворення величезних черг на кордоні - посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон.

Через посилення контролю під час перетину утворилися черги на кордоні. 31 грудня на різних пунктах пропуску у деяких випадках люди столи понад добу.

Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець із посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби пояснив, з чим саме це пов’язано, а також відповів, чи не порушує посилення контролю права людей.

"Аби розібратися із ситуацією, сьогодні вранці направив термінового листа до Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ДПСУ в громадян, які перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги", - повідомив Лубінець.

Зазначимо, що прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою "Шлях". Також вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації!

За повідомленням Державної прикордонної служби, це пов’язано із великою кількістю випадків підробки документів.

За словами уповноваженого Верховної Ради України, ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство. Також державні органи та їхні посадові особи зобов'язані діяти у межах своїх повноважень та відповідно до Конституції й законів України.

"Нагадаю й те, що Конституція України закріплює: кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Сподіваюся, що цю ситуацію вдасться вирішити, а права людини та громадянина не будуть порушені", - додав він.

Нагадаємо, у Мережі українці зауважують, що чоловіків, які мали групу інвалідності ще до повномасштабного вторгнення, випускають за кордон без проблем. Питання виникають лише до тих, хто отримав групу 2022-2023 років.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про посилення перевірок чоловіків, які мають право на виїзд.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.