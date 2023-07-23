Черги на кордоні України: скільки автівок та автобусів чекають на виїзд

У прикордонній службі розповіли про ситуацію на пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок 23 липня у чергах на пунктах пропуску стоять 200 автомобілів та 51 автобус.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Прикордонники також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні на в'їзд до Польщі:

"Устилуг" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 30 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 45 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 35 л/а, 11 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина:

"Малий Березний" - 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 15 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.

На кордоні з Молдовою та Румунією черги відсутні.

Нагадаємо, на Вінниччині затримали ухилянта, який втікав до Молдови на надувному матраці.

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