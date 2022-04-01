Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію в пунктах пропуску

Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію в пунктах пропуску

Стан пасажиропотоку на західній ділянці кордону залишається стабільним, кажуть прикордонники.

З України минулої доби виїхали майже 37 тисяч осіб. Понад 22 тисячі з них для перетину кордону обрали українсько-польську ділянку.

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Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Загалом за добу 31 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 61 тисяча осіб та понад 14 тисяч транспортних засобів. Стан пасажиропотоку на західній ділянці кордону залишається стабільним.

Водночас до України за цей період прибули понад 24 тисячі осіб, майже 21 тисяча з них – українці. Загалом, з початку відкритої збройної агресії, на в’їзд до України кордон перетнули близько 537 тисяч громадян.

Крім оформлення людей і транспорту, за минулу добу на західних кордонах було оформлено майже 570 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Станом на 09:00 1 квітня черег перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України не зафіксовано. Лише на кордоні з Угорщиною у пункті пропуску "Тиса", "Лужанка" та "Вилок", стоять від 10 до 15 автомобілів.

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