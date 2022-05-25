Черги та скандали на "Укрпошті": коли у продажу знову з'являться марки із російським кораблем

Черги та скандали на "Укрпошті": коли у продажу знову з'являться марки із російським кораблем

Третій день іде полювання на вже культові поштові марки. По всіх містах України спостерігаються нескінченні черги та навіть бійки у відділеннях пошти, йдеться у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

Сьогодні на головне відділення "Укрпошти" у Києві за марками прийшло понад 100 людей. Але виявилося, що продаж марок припинено. Проте люди, які стоять з 7-ї ранку, не розходяться, адже ще вчора вони записалися в чергу на вхід на пошту для покупки.

Загальний тираж марок — 5 млн штук. За вчорашній день "Укрпошта" продала близько 800 тисяч марок, а третину від усього тиражу було надіслано для продажу онлайн.

Зазначимо, що напередодні ввечері про те, що сьогодні центральне відділення не продаватиме марки, написав гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. Проте, найімовірніше, цю його публікацію у Facebook не всі прочитали.

Добрий вечір із Майдану! День добігає кінця. Він був не легкий, не все було як хотілося, але я думаю цей день увійде до... Опубліковано Igor Smelyansky — Ігор Смілянським Вівторок, 24 травня 2022 р.

Марки можна купити у всіх відділеннях пошти по всій Україні, в одні руки продаються максимум по два марочні аркуша. Але найближчі два дні продажів не буде, вони поновляться 27 травня.

"Укрпошта" планує ще випустити марки з літаком "Мрія", фразою "Доброго вечора, ми з України" та з псом-сапером Патроном.

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