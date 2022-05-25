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Черги та скандали на "Укрпошті": коли у продажу знову з'являться марки із російським кораблем

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Черги та скандали на "Укрпошті": коли у продажу знову з'являться марки із російським кораблем

Фото: Ігор Смілянський

Третій день іде полювання на вже культові поштові марки. По всіх містах України спостерігаються нескінченні черги та навіть бійки у відділеннях пошти, йдеться у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

Сьогодні на головне відділення "Укрпошти" у Києві за марками прийшло понад 100 людей. Але виявилося, що продаж марок припинено. Проте люди, які стоять з 7-ї ранку, не розходяться, адже ще вчора вони записалися в чергу на вхід на пошту для покупки.

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Загальний тираж марок — 5 млн штук. За вчорашній день "Укрпошта" продала близько 800 тисяч марок, а третину від усього тиражу було надіслано для продажу онлайн.

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Зазначимо, що напередодні ввечері про те, що сьогодні центральне відділення не продаватиме марки, написав гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. Проте, найімовірніше, цю його публікацію у Facebook не всі прочитали.

Добрий вечір із Майдану! День добігає кінця. Він був не легкий, не все було як хотілося, але я думаю цей день увійде до...

Опубліковано Igor Smelyansky — Ігор Смілянським Вівторок, 24 травня 2022 р.

Марки можна купити у всіх відділеннях пошти по всій Україні, в одні руки продаються максимум по два марочні аркуша. Але найближчі два дні продажів не буде, вони поновляться 27 травня.

"Укрпошта" планує ще випустити марки з літаком "Мрія", фразою "Доброго вечора, ми з України" та з псом-сапером Патроном.

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