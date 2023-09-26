Чергова агентка ФСБ отримала 15 років в'язниці: що відомо

Реальний термін ув'язнення отримала ще одна агентка ФСБ. Вона передавала агресору геолокації Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури на Донеччині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Як зазначають в СБУ, передусім ворога цікавила інформація про вогневі позиції, фортифікаційні споруди та напрямки руху підрозділів ЗСУ в районі Бахмута.Щобільше, вона "зливала" окупантам координати електропідстанцій на прифронтовій території області для підготовки по них ракетних ударів.

Співробітники СБУ затримали російську агентку у результаті контрдиверсійних заходів на Донеччині у грудні 2022 року. У ході розслідування встановили, що зловмисницею виявилась мешканка Торецька Донецької області, яку російська спецслужба дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення РФ. Для збору розвідданих ворожа поплічниця:

об'їжджала територію району і приховано фіксувала локації українських військ та енергооб’єктів;

отриману інформацію пересилала через месенджер "зв’язковому" на тимчасово окупованій частині регіону;

він передавав одержані відомості так званій "заступниці Горлівського відділу мдб днр", яка "звітувала" перед кадровими співробітниками ФСБ.

Під час обшуків в помешканні зрадниці правоохоронці вилучили російські паспорти, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вона використовувала для виконання завдань, які ставив агресор.

Суд призначив затриманій 15 років тюрми за державну зраду.

Народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років в'язниці.

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