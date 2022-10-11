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Чергова атака на Запоріжжя та збиті дрони противника на півдні: головні новини ночі 11 жовтня

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Чергова атака на Запоріжжя та збиті дрони противника на півдні: головні новини ночі 11 жовтня

Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 11 жовтня:

  • Запоріжжя знову атакував ворог. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується. Читати далі –>
  • У ніч проти 11 жовтня у соціальних мережах з’явилася інформація про польоти дронів поблизу Одеської та Миколаївської областей. Їх нібито збили за допомогою ППО. Інформація уточнюється. Читати далі –>
  • Українські військові "мобілізували" на той світ 174 росіян та знищили низку ворожої техніки. Читати далі –>
  • У Чорному морі зменшено корабельне угруповування ворожих кораблів. Читати далі –>
  • Львів залишається незламним: вода до ранку буде у всіх, світло відновлено на 99%. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
20к
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