Чергова атака на Запоріжжя та збиті дрони противника на півдні: головні новини ночі 11 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 11 жовтня:
- Запоріжжя знову атакував ворог. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується. Читати далі –>
- У ніч проти 11 жовтня у соціальних мережах з’явилася інформація про польоти дронів поблизу Одеської та Миколаївської областей. Їх нібито збили за допомогою ППО. Інформація уточнюється. Читати далі –>
- Українські військові "мобілізували" на той світ 174 росіян та знищили низку ворожої техніки. Читати далі –>
- У Чорному морі зменшено корабельне угруповування ворожих кораблів. Читати далі –>
- Львів залишається незламним: вода до ранку буде у всіх, світло відновлено на 99%. Читати далі –>
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