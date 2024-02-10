Чергова брехня: окупанти заявили про відновлення усіх багатоповерхівок у Маріуполі

Росіяни не цураються відверто та публічно брехати.
Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін цинічно заявив, що на початок лютого 2024 року майже всі багатоквартирні будинки Маріуполя були відновлені. Натомість маріупольці стверджують: усе зовсім не так.
Про це пише Маріупольська міська рада.
У Мережі люди пишуть:
- "Яке там відновили? Подивіться на лівому що робиться. Може вже і квартири усім втратившим житло надали?"
- "На іншій планеті живе"
- "Яка брехня. Вул. Менделєєва 5а - незабаром будинок завалиться"
- "Просто смішно"
РФ перетворила Маріуполь на руїни.
Як відомо, у місті багато напівзруйнованих багатоповерхівок: окупанти здебільшого роблять лише фасадні роботи, а всередині – руїни. Тисячі маріупольських родин досі чекають на обіцяні компенсаційні квартири. Водночас на місці знесених будинків росіяни зводять іпотечне житло.
Декілька красномовних цифр:
- за час блокади армія РФ зруйнувала 50% багатоповерхівок, а це 1356 будинків.
- за період окупації міста було ще й знесено понад 450 будинків.
"Тисячі родин маріупольців досі не мають житла. Цілі квартали залишаються напівзруйнованими. Будинки не мають тепла, каналізація заливає підвали. Маріупольці просто виживають, а росіяни лише цинічно розповідають про "відновлення" під іпотеку", – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Нагадаємо, окупаційна "адміністрація" міста продовжує будувати житло під іпотеку на місці знесених будинків маріупольців. Тим часом місцеві жителі залишаються на вулиці.
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