Чергова істерія на честь "дня перемоги": окупанти хочуть вивезти українських підлітків на "екскурсії" до РФ

Росіянам потрібне це "свято" для пропаганди й мілітаризації.

Окупанти планують вивезти підлітків з України на пропагандистські заходи до РФ. Цього разу усе приурочене до 9 травня.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Москва використовує другу світову як важливий фундамент своєї пропаганди. Спекуляції на трагедії дозволяють їй мілітаризувати своє населення та виправдовувати свою неофашистську політику", – йдеться у повідомленні.

У ЦНС додають: щороку у Росії відбуваються пропагандистські заходи, де щоразу перемога СРСР знецінюється, а саме свято змінює підтексти у потрібному кремлі дусі.

"Саме на такі заходи окупанти готують завезення підлітків з захоплених територій. Зокрема, дітей зі шкіл півдня України планують вивозити для масовки у Ростов", – підсумували у підпіллі.

Нагадаємо, з наближенням запланованих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, які збирається провести російська влада за допомогою колабораціоністів, фіксується прибуття до населених пунктів нових загонів російських каральних органів.

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