Чергова неспокійна ніч: окупований Крим накрила свіжа "бавовна" (відео)

Місцеві жителі зафільмували момент влучання.
Пізно ввечері 23 травня мешканці окупованого Криму чули звуки вибухів. Свіжа "бавовна" навідалася до Алушти.
Про це пише "Крымский ветер".
Традиційно, російські пропагандисти волають про те, що "всьо сбіто".
Джерела телеграм-каналу з Перевального повідомляють, що будинки від вибухів ходять ходуном. Імовірно, прилетіло по 126 бригаді берегової оборони ЧФ РФ.
У Джанкої теж було голосно, повідомили підписники.
"У бік селища Гвардійське Сімферопольського району на великій швидкості трасою промчали 4 швидкі та 2 пожежні машини", – додається у повідомленні.
Нагадаємо, зараз армія Російської Федерації не має ракетоносіїв "Калібрів" в анексованому Криму. Останнім був "Циклон", який уразили Сили оборони України.
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