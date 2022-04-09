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"Чергова партія рашистів більше не піде у наступ": ЗСУ знищили півсотні окупантів

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"Чергова партія рашистів більше не піде у наступ": ЗСУ знищили півсотні окупантів

Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Українські захисники відбили 4 ворожі атаки.

ЗСУ припинили спроби окупантів прорвати їхню оборону на одному з напрямків. В результаті до Жириновського і Кобзона відправилися півсотні окупантів.

Про ліквідацію рашистів повідомляють у оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Зокрема, 8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожі атаки. Наші воїни знищили:

  • особового складу – до 50
  • танків – 4
  • БМП – 1
  • ББМ – 1
  • артилерійських систем – 3
  • АТ – 4
  • вертольотів – 1

Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 8 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 19 тисяч осіб.

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