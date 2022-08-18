"Чергова політична пастка": Жданов заявив, що Зеленського схилятимуть до мирних перемовин з Росією

У четвер, 18 серпня, у Львові планується тристороння зустріч, у якій візьмуть участь український президент Володимир Зеленський турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерреш, на якій українського лідера схилятимуть до мирних перемовин з РФ.

Під час тристоронньої зустрічі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерреш схилятимуть президента Володимира Зеленського до мирних перемовин з Росією про припинення війни. Для України це - чергова політична пастка.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ердогану всерівно, як закінчиться війна, він хоче отримати політичні преференції на міжнародній арені і цим самим підняти свій рейтинг. І він і Гутерреш, який є великим другом Путіна, ми всі з вами це бачили, вони будуть тиснути на президента Зеленського, щоб змусити його сісти за стіл перемовин. І я одразу казав, що ця "зернова" угода ще вилізе нам боком. І бачите, Ердоган сьогодні говорить, що у нас є чудова чотирьох стороння платфома: Україна, Росія, Туреччина, ООН, і давайте сідати за стіл перемовин", - зазначає Жданов.

За його словами, першою умовою у цих перемовин буде припинення вогню, що є вкрай необхідним для Російської Федерації і Росія буде цими перемовинами намагатися закріпити ті поззиції, які вона має сьогодні.

"Так що для нас це – чергова політична пастка", - додав Жданов.

Нагадаємо, під час тристоронньої зустрічі Зеленського, Ердогана та Гутерреша основними темами зустрічі будуть припинення війни в Україні, ситуація з безпекою Запорізької АЕС та робота "зернової" угоди.

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