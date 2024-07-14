Чергова трагедія на воді: на Чернігівщині у річці потонув 2-річний хлопчик

Течія віднесла дитину, тіло шукали майже добу.
На Чернігівщині втопився 2-річний хлопчик, який разом з батьками купався на річці.
Про це передає ДСНС.
"Вчора (13 липня – Ред.) до рятувальників Чернігівщини надійшло повідомлення про те, що у річці Рать Остерської територіальної громади потонув 2-річний хлопчик", – йдеться в повідомленні.
До пошуку дитини було залучено 11 рятувальників, 2 одиниці техніки та човен.
Сьогодні о 15:20 тіло хлопчика виявили водолази ДСНС та підняли на поверхню. Обставини трагедії встановлюються правоохоронними органами.
Раніше повідомлялося, що у Нетішині Хмельницької області рятувальники дістали тіло 15-річного підлітка з місцевого озера.
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