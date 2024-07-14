Чергова трагедія на воді: на Чернігівщині у річці потонув 2-річний хлопчик

На Чернігівщині втопився 2-річний хлопчик, який разом з батьками купався на річці.

Про це передає ДСНС.

"Вчора (13 липня – Ред.) до рятувальників Чернігівщини надійшло повідомлення про те, що у річці Рать Остерської територіальної громади потонув 2-річний хлопчик", – йдеться в повідомленні.

До пошуку дитини було залучено 11 рятувальників, 2 одиниці техніки та човен.

Сьогодні о 15:20 тіло хлопчика виявили водолази ДСНС та підняли на поверхню. Обставини трагедії встановлюються правоохоронними органами.

Раніше повідомлялося, що у Нетішині Хмельницької області рятувальники дістали тіло 15-річного підлітка з місцевого озера.

Читайте матеріали за темою:

Діти потонули під наглядом вчителя! Врятувався лише один!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.