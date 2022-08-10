Чергове "головотество": у окупованій Горлівці раптово згорів клуб, де саме тривала важлива нарада

За словами очевидців, там саме проходило "якесь зібрання".

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

"У Горлівці внаслідок головотества зник нічний клуб "Бермуди", який належав "депутату ДНР", місцевому кримінальному авторитету Юрію Крикуленку на прізвисько Беня. Кажуть, там проходила якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки", - повідомив Казанський.

Нагадаємо, що раніше під Саками у Криму "за загадкових обставин" так само як і в Горлівці "зникли" 9 ворожих літаків і склад з боєприпасами.

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