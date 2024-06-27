Чергове гучне затримання в Мукачеві: в Мережі з'явилися цікаві подробиці

Зараз затриманому повідомляють про підозру, планується обрати запобіжний захід.

В Мукачево правоохоронці затримали керівника силового блоку Михайла Ланя Мирослава Чопея. Чоловіка підозрюють в підривах боєприпасів, підпалах транспортних засобів та помешкань.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Віталій Глагола.

“Щойно в Мукачево СБУ затримала керівника силового блоку Михайла Ланя “Блюка” - Мирослава Чопея. За моїми даними, злочинець Чопей за вказівкою Михайла “Блюка” Ланя, який нині керує Мукачівською районною радою, із метою залякування людей організовував підриви гранат, підпали транспортних засобів та помешкань”, - розповів журналіст.

Зараз затриманому повідомляють про підозру, планується обрати запобіжний захід. Заходи проводяться спільно з поліцією та обласною прокуратурою.

Нагадаємо, що мера Мукачево затримали за підозрою у корупції.

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