"Чергове місто-привид на мапі України": журналіст показав, який вигляд зараз має Авдіївка (фото)

Ворог безперервно штурмує Авдіївку. Від міста залишилися самі руїни.

Кадри оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Авдіївка, грудень 2023 року / Фото: Telegram / Бутусов плюс

"Чергове місто-привид на мапі України. Мертві руїни, в яких більше немає людей. Так виглядає "освобождєніє" у розумінні "російських патріотів", – сумно констатував Бутусов.

Авдіївка, грудень 2023 року

Нагадаємо, українські військові, ймовірно, провели успішні локальні контратаки та позбавили російських окупантів повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки.

Читайте також: