"Чергове місто-привид на мапі України": журналіст показав, який вигляд зараз має Авдіївка (фото)

Російські війська продовжують стирати з лиця землі населений пункт.
Ворог безперервно штурмує Авдіївку. Від міста залишилися самі руїни.
Кадри оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
"Чергове місто-привид на мапі України. Мертві руїни, в яких більше немає людей. Так виглядає "освобождєніє" у розумінні "російських патріотів", – сумно констатував Бутусов.
Нагадаємо, українські військові, ймовірно, провели успішні локальні контратаки та позбавили російських окупантів повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки.
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