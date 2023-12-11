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"Чергове місто-привид на мапі України": журналіст показав, який вигляд зараз має Авдіївка (фото)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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352
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"Чергове місто-привид на мапі України": журналіст показав, який вигляд зараз має Авдіївка (фото)

Авдіївка, грудень 2023 року

Російські війська продовжують стирати з лиця землі населений пункт.

Ворог безперервно штурмує Авдіївку. Від міста залишилися самі руїни.

Кадри оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Авдіївка, грудень 2023 року / © Telegram / Бутусов плюс
Авдіївка, грудень 2023 року / Фото: Telegram / Бутусов плюс

"Чергове місто-привид на мапі України. Мертві руїни, в яких більше немає людей. Так виглядає "освобождєніє" у розумінні "російських  патріотів", – сумно констатував Бутусов.

Авдіївка, грудень 2023 року / ©
Авдіївка, грудень 2023 року

Нагадаємо, українські військові, ймовірно, провели успішні локальні контратаки та позбавили російських окупантів повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки.

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Дата публікації
Перегляди
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