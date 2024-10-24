Чергове викриття у МСЕК: у Рівному впіймали на хабарі лікаря-невропатолога

Рівненська обласна прокуратура повідомила про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 354 ККУ) черговій лікарці МСЕК, яка допомагала встановлювати фіктивні групи інвалідності.

Про це повідомила пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

"За даними досудового розслідування, жінка була однією з учасниць схеми, яку нещодавно викрили на Рівненщині. Її, нагадаємо, організували три жительки Рівненського району. За 16700 доларів США вони забезпечували фіктивне лікування вигаданих діагнозів, на основі яких, зрештою, оформлювали клієнтам групи інвалідності для ухилення від мобілізації та можливості виїзду за кордон", – йдеться у повідомленні.

Підозрювана 46-річна жінка – невропатолог Медико-соціальної експертної комісії, яка за окрему плату робила медичний висновок про необхідність встановлення "пацієнту" 3 групи інвалідності.

Правоохоронці встановили усі обставини злочину – від моменту отримання грошей організаторками схеми до моменту передавання їх підозрюваній членкині МСЕК в обмін на довідку про визначення 3 групи інвалідності та індивідуальну програму реабілітації новоспеченого "інваліда".

"Під час обшуків мічені купюри хабаря виявили та вилучили у підозрюваної вдома. Наразі вирішується питання обрання їй запобіжного заходу. На підставі вилучених документів та отриманих доказів перевіряється причетність інших членів МСЕК та лікарів до злочинної схеми", – уточнили в прокуратурі.

Нагадаємо, центральну МСЕК ліквідують вже до кінця цього тижня. А всю систему планують згорнути до 31 грудня 2024 року.

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