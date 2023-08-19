Чергові фейки росіян: ворог запустив ІПСО, в якій розпалює ненависть до львів'ян

Росія веде війну не лише на фронті, а й в інформаційному просторі.

Так, ворог запустив чергову ІПСО у соцмережах. Цього разу загарбники розпалюють ненависть до мешканців Львівщини.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Маразм міцнішає

Мета окупантів – посварити українців між собою. До прикладу, у соцмережі TikTok набирає популярності хештег "Фортеця Львів", під яким користувачі публікують іронічний кавер на пісню гурту Антитіла "Фортеця Бахмут". У цих "роботах":

звинувачують львів'ян у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають українську державність.

приписують Львову більше руйнувань, аніж Маріуполю чи Бахмуту;

висміюються високі ціни на оренду квартир.

Здебільшого відео публікують або на порожніх акаунтах, або на сторінках, де уже є багато роликів зі «зрадою».

Як наголошують у Центрі, у такий примітивний спосіб цинічні росіяни намагаються розпалити ненависть всередині України, налаштовуючи мешканців різних областей один проти одного. Безумовно, потенційний успіх цих жалюгідних операцій був би лише на руку ворогові.

"Важливо памʼятати: ворог у нас один, і це – РФ. А абсолютно безпечних місць в Україні немає і не буде, поки ми не проженемо російські війська зі своїх земель", – закликали у SPRAVDI.

Нагадаємо, у ГУР МО попередили про підготовку інформаційно-психологічних операцій росіянами. Звичайно ж, будь-який "вкид" має свою мету. Відтак слід дотримуватися інформаційної гігієни.

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