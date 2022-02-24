Черговий акт кіберагресії проти України: що радять ІТ-службам фірм

Негайно зробіть резервні копії критично важливих інформаційних ресурсів на зовнішні носії.

Стався черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-атаки, які безперервно тривають від 15 лютого, сьогодні значно посилились. Були атаковані сайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та інших органів влади.

Про це інформує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Водночас активізувалися фішингові атаки на органи державної влади та об'єкти критичної інфраструктури, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, а також спроби проникнення до мереж приватного та державного секторів і подальших деструктивних дій.

Команди суб'єктів забезпечення кібербезпеки, інтернет-провайдерів та ІТ-команди об'єктів критичної інформаційної інфраструктури працюють цілодобово, забезпечуючи доступність та цілісність інформаційних ресурсів.

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Сьогоднішні кібератаки вже навіть не потребують детальної технічної атрибуції. Атакувальники, особливо не ховаючись, використовують для фішингових розсилань та DDоS-атак бот-мережі, які нашими спецслужбами однозначно ідентифікуються як пов'язані зі спецслужбами країни-агресора.

У зв'язку з цим Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України звертається до ІТ-служб організацій всіх форм власності з першочерговими рекомендаціями:

Ізолювати усі робочі станції та сервери, не пов'язані з виконанням критично важливих функцій, в інтересах громадян, бізнесу і держави.

Оновити системне та прикладне програмне забезпечення робочих систем до останньої версії.

Негайно зробити резервні копії критично важливих інформаційних ресурсів на зовнішні носії.

"Разом вистоїмо!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, потужна кібератака, спрямована на державні сайти, портал "Дія" та онлайн-сервіси державних банків, що відбулася 15-16 лютого, була найбільшою в історії України. Тоді DDoS-атаку зазнали майже всі українські банки, також не працював портал "Дія" та інші сайти держорганів.

СБУ помітила сліди іноземних спецслужб під час DDoS-атак на українські сервіси. На думку кіберфахівців, у таких атаках може бути зацікавлена ​​лише одна країна – Росія.

Згодом у Білому домі заявили, що саме РФ стоїть за DDoS-аткою на банки та державні сайти України.

Можлива кібератака на всі українські інтернет-ресурси: як себе вберегти