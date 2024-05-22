Черговий цинічний злочин: журналіст показав наслідки удару росіян по Покровську (відео)

Ввечері 21 травня армія РФ цинічно вдарила по Покровську на Донеччині. Російський "Іскандер" влучив просто у житловий будинок. На жаль, загинула молода сім'я.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Журналіст показав наслідки чергового удару по Покровську

"Чергове безсенсовне вбивство", – констатував він.

Нагадаємо, внаслідок удару по селу Ріг (Покровський район на Донеччині) травми, несумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Їхній 10-річний син, який залишився сиротою, отримав мінно-вибухову травму.

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