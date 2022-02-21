Черговий фейк проти ЗСУ: у Мережі показали траєкторію обстрілу бойовиками школи у Донецьку

Бойовики знову намагаються звинуватити українських військових в обстрілах тепер вже школи у Донецьку.

Підконтрольні терористам на Донбасі ЗМІ звинуватили українських військових в обстрілах школи та газової труби в Петрівському районі Донецька. У Мережі ж показали траєкторію обстрілів цих об'єктів, що свідчить про те, що удару не могли завдати бійців ЗСУ, тож це звинувачення - черговий фейк, а відкрити вогонь по навчальному закладу і газовій трубі могли самі ж російські найманці.

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Відповідну мапу з траєкторією обстрілу оприлюднив на своїй сторінці у Facebook журналіст Костянтин Павлов.

"Не полінувався, подивився по мапі. Школа 105, вул. Войкова 1 (постраждав фасад), між будинками 8 та 10 вул. Войкова постраждала газова труба. З урахуванням того, що ЗСУ стоять ну мінімум за десяток кілометрів, а, судячи з фото, стріляла не артилерія, дивимось картинку з "Гугла". І опа... Вимальовується таке: територія шахти Челюскінцев з опорним вогневим пунктом бойовиків, з якого вони розстрілювали Красногорівку, розташована всього за 500 м від школи. Тобто, з терикону спустився, дві підствольні гранати стрельнув і от тобі - картинка для росЗМІ готова", - пояснив журналіст.

зображення / Костянтин Павлов, Facebook

Зазначимо, як повідомляє "Інсайдер" з посиланням на місцеві ЗМІ, у Донецьку під обстріл потрапили дві школи.

"За традицією у всьому бойовики звинуватили ЗСУ. Серйозно постраждали будівлі школи №105 у Петрівському районі та школи №56 у Київському районі", - йдеться у повідомленні.

фото / Инсайдер UA, Telegram

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ активно поширювати неправдиву інформацію про те, що нібито українські військові обстріляли дитячий садок. За фактами обстрілів зі сторони проросійських бойовиків селищ Станиця Луганська та Врубівка, внаслідок яких було пошкоджено дитсадок та школу, слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування.

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