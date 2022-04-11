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Черговий фейк: Росія збрехала про знищення системи ППО C-300, яку Словаччина передала Україні

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Черговий фейк: Росія збрехала про знищення системи ППО C-300, яку Словаччина передала Україні

фото ілюстративне / wikipedia.org

У Словаччині відреагували на російський фейк.

У Міноборони РФ заявили, що нібито російські війська знищили системи протиповітряної оборони (ППО) С-300, зокрема і ту, яку Україні передала Словаччина. Але словацька сторона спростувала цю інформацію, назвавши її обманом.

"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду про те, що система ППО С-300 в Україні була знищена. Це брехня. Офіційно підтверджено Україною", - написав прем'єр-міністра Словаччини Едуард Хегера в Twitter.

Нагадаємо, минулого тижня Словаччина передала Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300. На знак вдячності за допомогу Україні Словаччина отримає ракетний комплекс Patriot.

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