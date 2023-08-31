Черговий фейк росіян: нардеп повідомив, чи готує Мінфін підвищення військового збору

Війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі.

Так, інформація про те, що Мінфін готує підвищення військового збору, не відповідає дійсності. Це є вкидом нашого ворога.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За словами нардепа, дивна інформація про те, що Мінфін готує підвищення військового збору з 1,5% до 4,5% – це повний фейк. Нічого такого взагалі не планується.

"Тому не звертайте увагу і видаліть ці лайнові ТГ-канали, які це пишуть. Особливо які прямо визнані ФСБешними", – наголосив він.

Він додав, що українці знають, який канал варто читати щодо всіх інсайдів про податки.

Нагадаємо, в Україні спалахнув скандал через податки з волонтерів. Вони обурені й закликають Міністерство фінансів внести зміни до постанови №112 зі списком товарів та послуг, вартість яких не передбачає сплату податку.

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