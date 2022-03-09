Черговий гуманітарний коридор із Сум працюватиме сьогодні від 9.00 до 21.00 – Офіс президента

Черговий гуманітарний коридор із Сум працюватиме сьогодні від 9.00 до 21.00 – Офіс президента

У Сумах у середу, 9 березня, буде продовжено евакуацію. Гуманітарний коридор працюватиме від 9:00 до 21.00.

Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«До евакуації будуть залучені автобуси, також можна рухатись в колоні приватним авто. Просимо водіїв, будь ласка, забирайте із собою максимальну кількість людей!» — зазначив Кирило Тимошенко.

Напередодні у вівторок, за словами Тимошенка, успішно завершилися обидва етапи евакуації з Сум. Залишити місто та виїхати у безпечну місцевість змогли близько 5000 людей та понад 1000 приватних авто.

«Радий, що робота команди з евакуації на цьому етапі завершилась успішно. Дякую сумчанам, що 13 днів мужньо б‘ються з ворогом», — зазначив Тимошенко.

На першому етапі евакуації до Полтави прибула перша колона з 22 автобусів, а 1100 іноземних студентів виїхали поїздом до Львова. Дісталася Полтавщини також друга колона з 39 автобусів, якими вивезли жінок, дітей, літніх людей та іноземних студентів. Скористалися гуманітарним коридором також водії цивільного автотранспорту.

Евакуйовані у Полтаві отримали харчування. За бажанням вони можуть залишитись у місті чи продовжити евакуацію до Львова.

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