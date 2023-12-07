Черговий інцидент: між перехожим і співробітником ТЦК сталася бійка (відео)

Такі випадки трапляються дедалі частіше.

У місті Іршава Закарпатської області сталася бійка між співробітником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й випадковим перехожим. Попередньо, чоловік дозволив собі неналежну поведінку щодо військового.

Про це пише журналіст Віталій Глагола.

Між перехожим й співробітники ТЦК сталася бійка

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Як зауважує журналіст, співробітник ТЦК стояв на вулиці, коли до нього наблизилися два чоловіки.

"Один із них, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, чи то вибив сигарету, чи то показав нецензурний жест військовому", – зазначає Глагола.

Внаслідок цього конфлікт переріс у бійку, яка завершилася без травм.

"Але "сміливий" перехожий міг отримати повістку", – припустив журналіст.

Раніше у Хмельницькому працівники ТЦК погрожували чоловіку, якого зупинили для перевірки документів, за те, що він знімав дії військкомів на відео.

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