Черговий інцидент: між перехожим і співробітником ТЦК сталася бійка (відео)

Такі випадки трапляються дедалі частіше.
У місті Іршава Закарпатської області сталася бійка між співробітником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й випадковим перехожим. Попередньо, чоловік дозволив собі неналежну поведінку щодо військового.
Про це пише журналіст Віталій Глагола.
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Як зауважує журналіст, співробітник ТЦК стояв на вулиці, коли до нього наблизилися два чоловіки.
"Один із них, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, чи то вибив сигарету, чи то показав нецензурний жест військовому", – зазначає Глагола.
Внаслідок цього конфлікт переріс у бійку, яка завершилася без травм.
"Але "сміливий" перехожий міг отримати повістку", – припустив журналіст.
Раніше у Хмельницькому працівники ТЦК погрожували чоловіку, якого зупинили для перевірки документів, за те, що він знімав дії військкомів на відео.
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