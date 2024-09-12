Черговий кричущий інцидент: подробиці жорстокого побиття військового в Івано-Франківську

Знову побили військового, цього разу – в Івано-Франківську. Випадковий свідок зателефонував до поліції та повідомив про побиття чоловіка у формі. Поліція вже спіймала трьох зловмисників. Одному з них навіть немає 18 років. Ба більше, хулігани попросили вибачення і навіть сказали, хто в усьому винен.

За що молодики вдарили військового та яке покарання їм загрожує – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Побили військового у Франківську

У Франківську троє молодиків накинулись на військового з кулаками. Бійку вдалося зафільмувати на камеру випадковому свідку. Як виявилось, до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі. Він розповів, що зняв фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим. Поліція негайно відреагувала на звернення та виїхала на місце події. Правоохоронці встановили декількох свідків конфлікту, яких опитали. Також встановили особу потерпілого. Йдеться про 40-річного учасника бойових дій.

Поліцейські оперативно встановили особи правопорушників. Ними виявились троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. Правоохоронці затримали їх.

Хуліганів затримали

Окрім того, поліцейські з’ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий. Він побачив побиття військового та намагався заступитися за нього. Цього чоловіка з тілесними ушкодженнями також доправили до лікарні. 26 та 21-річних зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри у хуліганстві, вчиненому групою осіб. За таке правопорушення загрожує до чотирьох років ув’язнення. Свою вину фігуранти визнали і навіть перепросили. Кажуть, що така ситуація вийшла "по п’яні".

Інцидент у Смілі

Нагадаємо, що нещодавно неабиякого резонансу спричинило ще одне побиття військового. На початку вересня у фейсбуці опублікували відео конфлікту у центрі Сміли. На кадрах видно, як група молодиків спортивної статури сперечається з людиною у військовій формі. Під час суперечки один із молодиків б’є військового по обличчю. Звати чоловіка у формі Анатолій Гончаренко. Він доброволець, який два роки воював, служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, захищав Бахмут, зараз перебуває на лікарняному після поранення.

Конфлікт виник через те, що військовий заступився за своїх батьків, автівку яких напередодні підрізав інший автомобіль. Як виявилось в цьому авто їхав Вадим Долотенко. У Смілі його знають як напівкримінального авторитета. Чоловік фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи пов’язані, зокрема з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами. Тож після того, як Долотенко та його «товариші» побили військового, то вони ще й змусили чоловіка просити вибачення.

Але й цього зловмисникам виявилось мало. Вони почали давити на військового і погрожувати його сім’ї. Після Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП винні його батьки. На його обличчі видно сліди побиття.

Дякувати Богові, на захист військового стали активісти та громада. У мережі почали з'являтися дописи на підтримку Гончаренко та заклики притягнути винних до відповідальності. Пізніше, ця інформація дійшла і до депутатів та вищого керівництва. Навіть Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав своє слово.

І тільки після реакції громадськості правоохоронці затримали підозрюваного Також щодо дій поліцейських керівництво Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочало службове розслідування, а керівника відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонили від виконання обов’язків.

Тим часом у мережі з'явилося відео, у якому підозрюваний заявив, що просить вибачення в українського народу та української армії "за цю ситуацію". Він сказав, що поважає українців та ЗСУ, а "дана ситуація случилася не повністю розібраною" і він "не хотів, щоб так получилось".

Але це зловмиснику не допомогло, бо чоловіка таки закрили у СІЗО. Вадима Долотенка, який побив ветерана у Смілі, помістили під варту на 60 діб без альтернативи застави.

Нагадаємо, у Івано-Франківську невідомі побили військового. Як деталізували у поліції Івано-Франківської області, за фактом бійки між молодиками та учасником бойових дій прикарпатські поліцейські розпочали кримінальне провадження.

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