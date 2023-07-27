Черговий крок: США передали МКС свої докази воєнних злочинів Росії

Загарбники мають відповісти за усе, що накоїли в Україні.

Так, США передали докази воєнних злочинів Росії до Міжнародного кримінального суду. Це черговий історичний крок до побудови всебічної відповідальності за міжнародні злочини держави-агресорки.

Про це написав генпрокурор України Андрій Костін.

Російські злочинці мають бути покарані

Він подякував генеральному прокурору Мерріку Брайану Гарланду та всім іншим колегам за те, що вони разом з Україною стоять на передовій правосуддя.

"Вкотре ми бачимо, що відданість справі, єдність і наполегливість дають плідні результати. Кожна зустріч, лист і слухання в Конгресі наближають нас до нашої кінцевої мети – зупинити Росію та притягнути злочинний режим Кремля до відповідальності за всі його звірства", – зауважив генпрокурор.

Костін висловив сподівання, що трансатлантичне співробітництво між Україною, Міністерством юстиції та Офісом прокурора продовжуватиметься, встановлюючи шлях для прийняття визначних рішень.

Зауважимо, наразі в Україні задокументовано понад 95 тисяч воєнних злочинів, скоєних окупантами. Генпрокурор заявив, що понад 50 військових РФ отримали вироки в українських судах, зокрема, завдяки великій підтримці міжнародних партнерів.

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