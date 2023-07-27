Черговий крок: США передали МКС свої докази воєнних злочинів Росії

Загарбники мають відповісти за усе, що накоїли в Україні.
Так, США передали докази воєнних злочинів Росії до Міжнародного кримінального суду. Це черговий історичний крок до побудови всебічної відповідальності за міжнародні злочини держави-агресорки.
Про це написав генпрокурор України Андрій Костін.
Російські злочинці мають бути покарані
Він подякував генеральному прокурору Мерріку Брайану Гарланду та всім іншим колегам за те, що вони разом з Україною стоять на передовій правосуддя.
"Вкотре ми бачимо, що відданість справі, єдність і наполегливість дають плідні результати. Кожна зустріч, лист і слухання в Конгресі наближають нас до нашої кінцевої мети – зупинити Росію та притягнути злочинний режим Кремля до відповідальності за всі його звірства", – зауважив генпрокурор.
Костін висловив сподівання, що трансатлантичне співробітництво між Україною, Міністерством юстиції та Офісом прокурора продовжуватиметься, встановлюючи шлях для прийняття визначних рішень.
Зауважимо, наразі в Україні задокументовано понад 95 тисяч воєнних злочинів, скоєних окупантами. Генпрокурор заявив, що понад 50 військових РФ отримали вироки в українських судах, зокрема, завдяки великій підтримці міжнародних партнерів.
Читайте також:
- 500 днів повномасштабної війни: гепрокурор розповів про головні злочини РФ
- Захід не квапиться записувати Путіна у воєнні злочинці – британський прокурор
- Справа про воєнні злочини РФ: у Литві візьмуться за Соловйова, Скабеєву та Красовського