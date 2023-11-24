Черговий мовний скандал: відомий бізнесмен звинуватив військового у "розколі суспільства"

Український захисник Максим Колесников попросив у соцмережі не використовувати у спілкуванні з ним російську мову.

Звільнений з полону український військовий Максим Колесников, фото якого з яблуком стало дуже відомим у Мережі, попросив говорити з ним українською мовою.

Відповідний допис він оприлюднив у Facebook 24 листопада.

"Я був у полоні, російська мене тригерить, буду вам вдячний за спілкування українською, дякую. Поки що вистачає сил на отакий спіч, але хочеться закричати: "Люди, б***ь, що з вами? Це Київ, а не Пітер", - написав військовий.

Пост Максима Колесникова

На цей пост відреагувало багато людей, які підтримали Максима. Але була і несподівана реакція від відомого бізнесмена, співзасновника маркетингового агентства Tabasco Олександра Смірнова, який звинуватив військового "у розколі українських громадян".

"Очень жаль, Макс. Очень жаль, что тебя тригерит. И очень жаль, что ты отказываешься понимать и принимать, что этот вопрос вообще нельзя ни политизировать, ни поднимать. Это просто раскол украинских граждан. Так же технологически можно делить по цвету волос, глаз и фрикативному "г" в речи. И, твоё возмущение в принципе оскорбительно, потому что нельзя указывать другим людям, как к тебе обращаться. При всем уважении к тебе", - написав Смірнов у коментарі під дописом.

Бізнесмен додав, що не буде принципово говорити українською, бо він не "галичанин", а з Харкова.

Бізнесмен, співзасновник маркетингового агентства Tabasco Олександр Смірнов / Фото: із соцмереж

Коментар бізнесмена викликав бурхливу негативну реакцію користувачів.

Максим Колесников, у свою чергу, відповів наступне: "Я не буду підлаштовуватись до тих, кому лінь перейти на українську. Я маю право не сприймати російську, маю право взагалі її не знати. Як до речі її не знає моя молодша донька. І я маю право це питання підіймати".

Діалог у коментарях

Нагадаємо, напередодні країну сколихнув скандал довкола висловлювань Ірини Фаріон про російськомовних військових ЗСУ.

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