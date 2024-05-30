Черговий скандал: на Рівненщині учні ліцею публічно слухали російську музику

Матеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Учні ліцею прослуховували російську музику на подвір'ї навчального закладу. На них склали протоколи.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

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Як зазначається, публікацію від 26 травня виявили та зареєстрували працівники відділення поліції № 2 (смт Рокитне) під час моніторингу одного із телеграм-каналів.

"Ювенальні поліцейські спільно з педагогами ліцею встановили порушників. Ними виявилися 16-річні жителі Рокитного", – йдеться у повідомленні.

До навчального закладу викликали батьків та у їхній присутності склали на неповнолітніх адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Раніше у Луцьку молодики співали російські пісні та представлялися волонтерами.

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